الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير الشركات التجارية في قطاع الأعمال

عمرو عطية
عمرو عطية

تخطط الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

واشتملت خطة التطوير علي التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في فروع الشركات التجارية في ظل قدرة القطاع الخاص علي التمويل وتحقيق مبيعات مرتفعة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هناك دراسة لدمج شركات التجارة في كيان اداري واحد في اطار العمل علي تنظيم الموارد والأصول الممللوكة لشركات التجارة.

ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق كلا من شركات صيدناوي وبيع المصنوعات التي تم دمجها في تحت مسمي صيدناوي بيع المصنوعات بالاضافة الي شركتي  بيوت الأزياء الراقية وبيوت الأزياء الحديثة التي تم دمجهم تحت مظلة بيوت الأزياء الراقية.

كما يتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق كلا من شركات التجارية للأخشاب وشركة عمر أفندي حيث تمتلك هذه الشركات عدد كبير من الفروع المتواجد في جميع المحافظات وتم العمل علي مشاركة القطاع الخاص في نحو أكثر من 200 فرع لهذه الشركات في اطار العمل علي تطوير هذه الفروع وتحقيق ايرادات مضمونة في ظل تعرض هذه الشركات لعدم القدرة علي المنافسة في ظل تكبلها بعدد كبير من العاملين غير المؤهليين لعمليات البيع والشراء وشؤ ن التجارة بخلاف تقادم تطوير هذه الفروع المملوكة للشركات التجارية التي كانت في السابق تمثل اهتمام كبير لدي المصريين عبر شراء احتياجتهم المختلفة من الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية إلاّ أن التطوير والتكنولوجي ودوخل القطاع الخاص والأجنبي والتوجه نحو البرندات العالمية وعدم قدرة هذه الشركات علي المنافسة في الأسواق أدي الي تراجع المبيعات وعدم وجود تمويل كافي يمكنها من القدرة علي المنافسة مما جعل أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه الفروع هو الحل السحري.

الشركة القابضة للسياحة الشركة القابضة للسياحة والفنادق عمر افندي صيدناوي بيع المصنوعات المصرية

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