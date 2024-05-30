الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد (خاص)

كايروكي
كايروكي

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها فريق كايروكي هذه الآونة لإحياء جولة غنائية في أوروبا، إضافة إلى استعداد الفرقة لإطلاق أحدث ألبوماتها الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من "كايروكي" عن موعد نزول ألبوم كايروكي الجديد بعد سؤال الجمهور المستمر عنهم، وتصدرهم محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل المختلفة حيث سيتم طرحها للجمهور في سبتمبر المقبل.

لأول مرة فى عمّان.. فرقة "كايروكى" تحيى حفلًا غنائيًا 31 مايو

جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن

بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية ولأول مرة في عمّان يلتقي أعضاء فرقة "كايروكي" في حفل فني ضخم بجمهورهم من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة 31 مايو 2024.

وتفتتح الحفل الجماهيري الأول لكايروكي، الذي يقام في نادي البشارات للجولف في عمّان، الفرقة الأردنية "أوكتاف" التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي، عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري، مع المحافظة على الكلام واللحن.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، حسب جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

المدير التنفيذي للجمعية، سهى بواب أكدت أن هذا الحفل يتماشى مع استراتيجية الجمعية للمسئولية الاجتماعية لعام 2024، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا عن طريق الثقافة والفن، وتعزيز المساهمة الشاملة، من خلال الالتفات إلى الفئات الأقل حظًا، بمن في ذلك دعم الأطفال الأيتام في الأردن وفلسطين، وبشكل خاص في قطاع غزة، من خلال تخصيص نسبة من أرباح الفعاليات لدعمهم.

و"كايروكي" بدأت مسيرتها 2003 وتتألف من 5 أعضاء وحققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.

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