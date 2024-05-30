الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السنوطي: إعلان عام الشراكة المصرية الصينية هو نتيجة جهود ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية

الشراكة المصرية الصينية
الشراكة المصرية الصينية

أكد الدكتور طارق السنوطي، المتخصص في الشئون الآسيوية، أن إعلان عام الشراكة المصرية الصينية هو نتيجة جهود ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية.

وقال “السنوطي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الشراكة الاستراتيجية بين دولتين بحجم مصر والصين يعني وجود فوائد حقيقية لشعبي الدولتين، أولها على المستوى السياسي، التنسيق رفيع المستوى بداية من رئيسي الدولتين في كافة المحاور الدولية حول كافة القضايا المشتركة.

وأضاف أن الشراكة بين مصر والصين تشمل كذلك الجانب الاقتصادي، والبحث الجادي على كيفية دعم الاستثمارات في الجانبين، والصين تنظر إلى مصر كدولة محورية اقتصادية ونقطة انطلاق لها في الأسواق الإفريقية والعربية، وكذلك في مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن الصين لها استثمارات كبيرة في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ولها منطقة صناعية كاملة باستثمارات 2 مليار دولار وتمثل 40% من استثمارات قناة السويس، والصين تسعى لزيادة استثماراتها في مصر.

إعلان عام الشراكة المصرية الصينية عام الشراكة المصرية الصينية

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