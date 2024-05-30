رسميًا.. إبسويتش تاون يعلن تمديد عقد كيران ماكينا حتى 2028

أعلن نادي إبسويتش تاون الانجليزي تمديد عقد كيران ماكينا، المدير الفني للفريق، لفترة طويلة الأمد، بعد نجاحه في إعادة الفريق للبريميرليج.

ويقود كيرن ماكينا فريق إبسويتش تاون منذ توليه المهمة في ديسمبر 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد كيران ماكينا في منصب المدير الفني للفريق ليستمر مع النادي حتى 2028.

وقال كيران ماكينا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور للغاية بتوقيع عقد جديد مع النادي، لقد استمتعنا سويًا بنجاحات لا تصدق خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف: "أنا متحمس لأخذ الفرصة والمسئولية لقيادة هذا النادي الرائع في أول موسم له بالدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة من 22 سنة".

كيران ماكينا نجح فريق إبسويتش تاون للتأهل لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 96 نقطة.

وأكمل: التحضيرات والتخطيط للتحديات الجديدة بدأت منذ تأهلنا للبريميرليج في بداية مايو، مع كثير من العمل قبل بداية الموسم الجديد وهي فترة حماسية للجميع في النادي".

وأنهى تصريحاته: "أنا سعيد جدًا لارتباط مستقبلي بأخذ الخطوة المقبلة مع إبسويتش تاون وأنا متحفز لما هو قادم وإكمالنا الرحلة سويًا".



كيران ماكينا

مسيرة كيران ماكينا التدريبية



وبدأ كيران ماكينا مسيرته التدريبية بنادي لوبورو بين يوليو وديسمبر 2009، ثم انتقل لتدريب فريق الشباب بنادي نوتنجهام فورست في يناير 2010 وحتى يونيو من العام التالي، وبعدها تولى تدريب نفس الفريق بنادي ليستر سيتي بين صيف 2011 وديسمبر 2012، ثم تولى منصب مساعد تقني في نادي فانكوفر وايت كابس الأمريكي بين يناير وفبراير 2013، ثم تولى منصب مدرب الشباب بنادي توتنهام هوتسبير بين مارس 2013 ويونيو 2014، وانتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا بالنادي بين يوليو 2014 ويونيو 2016، ثم انتقل للعمل بفريق الكشافة في نادي مانشستر يونايتد بين سبتمبر 2016 ويونيو 2018 وفي نفس الفترة تولى منصب المدرب المساعد لفريق تحت 18 عامًا، وفي يوليو 2018 تولى منصب المدرب المساعد للفريق الأول بيونايتد وحتى ديسمبر 2021، قبل أن ينتقل لتدريب إبسويتش تاون.