الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمى لتمريض جامعة بدر احتفالًا باليوم العالمى للمهنة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى مؤتمر علمى بكلية التمريض جامعة بدر، بحضور الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى إن المؤتمر العلمى عُقد فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للتمريض، والذى شهد لمسة وفاء حيث تم تكريم قيادات التمريض بالمعاش وأبرزهم؛ الدكتورة فريال عبد العزيز التى كانت تشغل رئيس لجنة قطاع التمريض، وعفت كامل مدير عام تمريض العلاجى الأسبق.

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واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال المؤتمر العلمى؛ خطة تطوير التمريض فى مصر، بالإضافة إلى أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، كما تطرقت الاستحقاقات التى حصل عليها التمريض فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الناحية العلمية والادبية والمالية.
وبدوره تطرق الدكتور محمد لُطيف رئيس المجلس الصحى المصري على المجلس الصحي المصري، إلى أهمية دور المجلس الصحى المصرى لدعم منظومة التمريض وتطوير التعليم المستمر للتمريض في مصر واعادة ترخيص مزاولة المهنة.

تعليم التمريض فى الجامعات المصرية

كما تناولت الدكتورة شادية عبد القادر  رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، تعليم التمريض فى الجامعات المصرية وأهمية تحديث المناهج لتواكب التطور المستمر فى المنظومة الصحية ولتقديم خدمات تمريضية على أعلى مستوى.
وفى الختام قام الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، بتكريم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتورة نعيمة القصير الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية فى مصر، فضلًا عن عدد من الشخصيات القيادية التعليمية للتمريض.

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وبدورها قامت نقابة التمريض ممثلة فى الدكتورة كوثر محمود، بتكريم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، لكونه الداعم الرئيسي للمنظومة الصحية وخاصة التمريض، والدكتورة شهرزاد غازي عميد كلية التمريض بالجامعة.
يذكر أن المؤتمر العلمى عُقد بحضور عدد من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وبعض عمداء الكليات الحكومية والخاصة.
 

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مؤتمر علمي بدر اليوم العالمي للتمريض تطوير التعليم تحديث المناهج ترخيص مزاولة المهنة

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