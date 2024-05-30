الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس برلمان سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الثلاثاء المقبل

فلسطين
فلسطين

من المقرر أن يصوت المشرعون السلوفينيون الثلاثاء المقبل على ما إذا كانوا سيعترفون بالدولة الفلسطينية، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان، بعد أيام فقط من تمديد ثلاث دول أوروبية أخرى اعترافها.

وقالت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانسيتش في مؤتمر صحفي في ليوبليانا "من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء في الساعة الرابعة بعد الظهر، وفق وكالة فرانس برس. 

تأييد اقتراح للاعتراف بالدولة الفلسطينية 

 

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رئيس البرلمان السلوفينى: سنقر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء

 

وأيدت الحكومة السلوفينية يوم الخميس اقتراحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلبت من البرلمان أن يفعل الشيء نفسه.

وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب إن حكومته أرسلت اقتراح الاعتراف إلى البرلمان، الذي قد ينعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال جولوب بعد جلسة الحكومة: “يجب على العالم كله أن يتحرك في اتجاه السلام”. "إن الطريق لتحقيق السلام هو حل الدولتين".

وأضاف خلال رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في ليوبليانا، العاصمة السلوفينية، أن “القرار ليس موجها ضد أحد، ولا حتى إسرائيل، لكنه رسالة سلام، كما أن موافقة البرلمان ضرورية لكي تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ. 

ويتمتع الائتلاف الليبرالي الحاكم بزعامة جولوب بأغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 90 عضوا وينبغي أن يكون التصويت إجراء شكليا.

ويأتي قرار حكومة سلوفينيا بعد يومين فقط من اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي أدانتها إسرائيل.

ومن المقرر أن تصبح سلوفينيا بهذه الخطوة العضو العاشر في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة والذي يعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية. النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكن سياستها الخارجية عادة ما تتماشى مع الكتلة.

وبدأت سلوفينيا عملية الاعتراف لأول مرة في أوائل شهر مايو، لكنها قالت إنها ستنتظر حتى يتحسن الوضع في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال جولوب هذا الأسبوع إنه يعمل على تسريع العملية ردا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح، والتي تسببت في فرار أكثر من مليون فلسطيني.

وتعترف أكثر من 140 دولة بالدولة الفلسطينية، أي أكثر من ثلثي الأمم المتحدة.

وتسببت خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتطالب اسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب هجماتها المستمرة على رفح في جنوب قطاع غزة.

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