الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024 من التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر موقع البحث العالمي "جوجل"، حيثُ يريد العديد الاستعلام عن تأشيرة الحج لهذا العام، بالتزامن مع قرب أداء فريضة الحج لعام 2024.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن خدمة مستمرة للقراء والمتابعين عبر موقعها الإلكتروني و حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024

يوجد عدة طرق للاستعلام عن تأشيرة الحج  لعام 2024 لهذا العام وهذا على حسب ما أعلنته وزارة السياحة في هذا الشأن ومن هذه الطرق الآتي:

  • الطريقة الأولى: يمكنك الاستعلام من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار على هذا الرقم 19654.
  • الطريقة الثانية: من خلال الرقم المخصص لمواجهة الكيانات الغير الشرعية عبر الرقم 10550008630.
  • الطريقة الثالثة: ويمكنك أيضًا الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024 عن طريق البريد الرسمي الإلكتروني الإدارة المركزية للشركات السياحية ([email protected]).

وحذرت وزارة السياحة، من الانسياق وراء البرامج السياحية للكيانات غير الشرعية؛ حرصًا على حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة المصرية المرخصة.

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تصريح الحج 2024

وقد أوضحت وزارة السياحة السعودية من يوم 4 مايو عدة قرارات لتنفيذ كافة التعليمات المنظمة للحج وذلك من خلال حصول المقيمين في المملكة على تصاريح لتأدية فريضة الحج فمن لا يملك تصريح يتم إعادته مرة أخرى إلى البلد المقيم فيها وذلك باستثناء هذه الفئة:

  • من يملك تصريح الدخول للعمل في هذا المكان المقدس ويكون صادر من جهة مختصة.
  • من يكون لديه هوية مقيم وتكون صادرة من مكة المكرمة.
  • من لديه تصريح حج أو تصريح عمرة.

 

أنواع التأشيرات للسفر للسعودية

يوجد العديد من التأشيرات التي تصدرها المملكة العربية السعودية للزائرين والدخول الى السعودية بكل سهولة ومن هذه اهم التأشيرات الآتي:

  • تأشيرة السياحة السعودية.
  • تأشيرة العمل في المملكة.
  • تأشيرة السعودية الخاصة بالطلبة المسجلين بالجامعات السعودية.
  • تأشيرة الزيارة.
  • تأشيرة الحج.
  • تأشيرة العمرة.
  • تأشيرة الإقامة.
  • تأشيرة حديثى الولادة.
  • وغيرها العديد من التأشيرات التي يتم صدورها من المملكة العربية السعودية.

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