الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة أسيوط يبحث مع وفد وزارة قطاع الأعمال العام سبل دعم الاقتصاد الوطني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس 30 من مايو، الدكتور محمد السعيد دعبيس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ لدعم قطاع الأعمال والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم، والدكتور جلال الحباك الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال العام، يأتي في  إطار  استراتيجية عمل جامعة أسيوط، والتي تهدف إلى تحقيق  التعاون في المجالات التنموية المختلفة، بهدف توطين الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع في مجالات التنمية، وتقليل الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة.


جامعة أسيوط شريك رئيسي في مشروعات التطوير والتحديث


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن اللقاء تناول النقاش حول دراسة وبحث سبل التعاون المشترك، وخلق فرص جديدة للتعاون فى العديد من المجالات بين كلية العلوم ووزارة قطاع الأعمال العام، والاستفادة من مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية التى تنشرها كلية العلوم بالجامعة، وتقديم الاستشارات الصناعية والمهنية لدعم الشركات التابعة للوزارة فى مختلف القطاعات الصناعية.


وأكد رئيس جامعة أسيوط، على تفعيل التعاون مع قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم الخبرات التي يحتاج إليها القطاع في إطار من التعاون، مشيرا إلى حرص جامعة أسيوط على تقديم خدمة حقيقية للمجتمع من أجل تحقيق منافع عبر قطاعات التنمية المختلفة سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو من خلال خطة مصر 2030.


وأكد الدكتور محمد السعيد دعبيس، على أن هذه الزيارة تستهدف تحقيق الشراكة والتعاون مع جامعة أسيوط، والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث بالوزارة، وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية، للمشروعات في مختلف القطاعات، وذلك بتكليف من السيد الوزير محمود عصمت، وحرصه على تنفيذ التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وجامعة أسيوط.


وأوضح الدكتور محمد السعيد دعبيس، أن جامعة أسيوط لها دور بارز وريادي في تطوير قطاعات الصناعة، حيث تحتل مكانه علمية مرموقة وتذخر بالعديد الكوادر البشرية  وأعضاء هيئة التدريس المتميزين فى مختلف التخصصات، مثمناَ فتح آفاق تعاون مع قسم الجيولوجيا  بكلية العلوم فى مجالات البحث العلمى.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور محمد السعيد دعبيس مساعد وزير قطاع الأعمال لدعم قطاع الأعمال والمساهمة في الاقتصاد الوطني الدكتور عبد الحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم

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