الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يشهد الحفل السنوي لتكريم أوائل مدرسة القرآن الكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الحفل السنوي لتكريم أوائل مدرسة القرآن الكريم بجميعة الأمل لتنمية المجتمع حيث تم تكريم ما يقرب من 200 من حفظة القرآن والمعلمات والشيوخ التابعين للمدرسة في المعسكر القرآني الذي تم تنفذه خلال شهر رمضان الماضي وتم منح الفائزين جوائز وشهادات تقدير.


جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ الدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمدرية الأوقاف ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والدكتور ليلى النجار رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء محمد سيمر عضو مجلس الإدارة وسهير أحمد هيبة مدير المدرسة والإشراف الإداري العام وشيماء محمد المدير المالي والإداري بالجميعة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم.


بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم بعدها كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية رحبت فيها بالوزير المحافظ موجهه له الشكر على استضافته للاحتفالية وتكريم الفائزين بالمسابقة كما عرضت خلالها الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية.


تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق


وفي كلمته، قدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الفائزين بمسابقة مدرسة القرآن الكريم في حفظ كتاب الله وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب وذلك في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء مشيدًا بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى متمنيًا لهم التوفيق والسداد.


وأشار المحافظ، إلى تقديمه كافة أوجه الدعم لكافة المسابقات التي تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة منوهًا أن حفظ القرآن الكريم يشجع صاحبه على التفوق الدراسي والتخلق بالأخلاق النبيلة والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات.


وفى ختام الاحتفالية، استمع المحافظ لفرقة الفجر للانشاد الديني ثم قام بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير حيث تم تكريم عدد 151 من حفظة القرآن الكريم و45 من معلمات مدرسة القرآن و3 من الشيوخ بالمدرسة وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم والصور الجماعية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أوائل مدرسة القرآن الكريم تكريم ما يقرب من 200 من حفظة القرآن مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات

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