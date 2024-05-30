الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس عامين لطبيب جراح تسبب فى وفاة طفل بالإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيب جراح بالحبس مع الشغل عامين عما نسب إليه في التهمة الاولي وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائتا ألف جنيه وغلق العيادة محل الواقعة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بجرح أفضي للموت لطفل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 71 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ ضد المتهم باتهامه بالتسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ع.ا.ر" بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.ع.ع" طبيب جراحة، أحدث عمدا إصابة المجني عليه الطفل " ع.ا.ر" بأن تصدي بمفرده لعمل إجراء طبي جراحي خياطة بمنطقة البطن للمتوفي كونه غير مؤهل، وغير مرخص له باجرائه كونه طبيبا مقيما وليس اخصائي أو استشاريا متخصصا بإجراء مثل هذا النوع من الجراحات، وغير حاصل علي شهادة تخصص في الفرع الذي يجري فيه الجراحة ولا يحق له إجراؤها وأن المتهم قد زاول مهنة الطب علي نحو يخالف أحكام القانون المنظم لذلك بإجراء جراحة طبية في البطن للمتوفي.


وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تعرض للتعدي بالضرب بسلاح أبيض في البطن خلال مشاجرة واصطحبه والده إلي عيادة الطبيب المتهم وقام الأخير بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه ثم قام بإعطائه إبرة طبية، وعمل غرز جراحية بموضع الإصابة دون أشعة أو فحوصات طبية وعقب عودة المجني عليه للمنزل توفي متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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