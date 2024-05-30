الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة


شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فاعلية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، التي نظمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تهدف إلي التأكيد علي أهمية الرقابة التنظيمية علي سلامة الغذاء، وتعزيز تطوير قطاع انتاج الغذاء في مصر.
وقد أكد رئيس الهيئة على أهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين، وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتعاون المتبادل بين الهيئتين، والتواصل الدائم من أجل توفير منتجات آمنة وفعالة.

يذكر أن الاحتفالية جاءت هذا العام تحت شعار "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية"، حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها".
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات التي تسهم في الحفاظ على حصول المواطن على منتجات آمنة وفعالة وذات جودة عالية، كذلك الحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي.

هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأنظمة الرقابية الغذائية قطاع الصناعات الغذائية والزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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