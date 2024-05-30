الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير إسرائيلية: تل أبيب تلزم الأونروا بإخلاء مقراتها في القدس خلال 30 يوما

الاونروا
الاونروا

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل ألزمت الأونروا بإخلاء مقراتها في القدس خلال 30 يوما، وأوضحت هيئة حكومية أرسلت رسالة إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين تقول فيها إنه يجب عليها أيضًا دفع أكثر من 27 مليون شيكل بزعم العمل على أراضي الدولة دون موافقة
بواسطة طاقم TOI.

الإخلاء خلال 30 يوماً 

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أبلغت سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا أنه يجب عليها إخلاء مبانيها في القدس في حي معالوت دفنا خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف بإخلاء وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين من أي أراضي دولة تسيطر عليها. 

وقال جولدكنوبف إن هذه الخطوة – التي دعا إليها لأول مرة في فبراير – حصلت على ضوء أخضر من المستشار القانوني لوزارته.

في رسالة أرسلتها يوم الثلاثاء إلى الأونروا، كتبت إدارة أراضي إسرائيل أن الوكالة مدينة لها بمبلغ 27,125,280 شيكل (7,326,711.19 دولار) للعمل على أراض تابعة لإسرائيل دون موافقة على مدى السنوات السبع الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت تعليمات للوكالة بأنه "مطلوب التوقف فورًا عن أي استخدام غير قانوني، وتدمير كل ما قمت ببنائه بشكل مخالف للقانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء وإعادتها إلى [إدارة الأراضي] في غضون 30 يومًا من تاريخ هذه الرسالة."

"إذا لم تمتثل، تحتفظ [إدارة أراضي إسرائيل] بالحق في التصرف ضدك بجميع الوسائل القانونية، وسيتعين عليك تحمل التكاليف المترتبة على ذلك. وأضاف أنه لن يتم إرسال تحذير آخر.

وبحسب موقع واي نت الإخباري، الذي نشر الرسالة لأول مرة، فإن إدارة أراضي إسرائيل غضت الطرف في السابق عن انتهاك الأونروا للشروط التي تم بموجبها تأجير الأرض لها، لكنها قررت تطبيق شروط الإيجار في ضوء التوترات بشأن الحرب في غزة والتورط المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في مذبحة 7 أكتوبر التي نفذتها حماس في جنوب إسرائيل.

عندما أعلن جولدنوبف لأول مرة عن خطة الإخلاء، قال إن الأونروا "تصرفت لخدمة حماس شاركت حتى في المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر، متهما إياها بالتصرف ضد إسرائيل أثناء تواجدها على الأراضي الإسرائيلية.

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