الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تهديدات جانتس.. باحث سياسي: الحل الأمثل لنتنياهو هو حل مجلس الحرب

أكرم عطالله الباحث
أكرم عطالله الباحث السياسي

قال أكرم عطالله، الباحث السياسي، إن الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر وهي في وضع ملتبس، تعيش إسرائيل كلها في اضطراب كبير ينعكس على طبيعة العلاقات البينية التي تحكم كل المكونات السياسية والاجتماعية في دولة الاحتلال، لافتًا إلى أن مجلس الحرب الحالي مكون من بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي، وبيني جانتس وآيزنكوت.

وأضاف عطالله، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بيني جانتس وجه تحذيرًا لنتنياهو والذي اتضح من خلاله أنه سينسحب من مجلس الحرب، مشيرًا إلى أن بن غفير وسموتيريش ليسا مؤهلين للانضمام لمجلس الحرب وهما متهربان من الخدمة العسكرية ومتطرفان، وسموتيريش تم ظبطه وهو يعبئ زجاجات المولوتوف لإلقاءها على مبنى المخابرات الإسرائيلي.

وأوضح، أن هناك أكثر من 50 لائحة اتهام ضد بن غفير بخروجه عن القانون، كما أن بن غفير وسموتيريش ثرثار يحكون للإعلام أي أمور سرية، والحل الأمثل لنتنياهو هو حل مجلس الحرب، لأنه مع الأشخاص القائمين بأعمال المجلس لن يتمكنوا من تشكيل ثلاثية للتشاور في أمور المجلس دون الإعلان عنه.
 

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش إسرائيل الاحتلال جانتس نتنياهو

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