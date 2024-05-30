الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمجموعة، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 - 31 مايو الجاري، تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في 1964.

وشارك المحافظ في الافتتاح الرسمي للاجتماعات في حضور رؤساء عدد  من الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم د.ويليام ساموي روتو، رئيس كينيا، و دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو وبول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا وإيمرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس زيمبابوي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب عدد كبير من نواب رؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية من 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

ويعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.

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