وزير الاتصالات يشارك في جلسات اليوم الأول لقمة أسيا تك بسنغافورة

شارك د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات افتتاح قمة أسيا تك Asia Tech Summit التى تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 29-31 مايو وافتتح فعالياتها ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين من مختلف دول العالم وعدد من قيادات كبرى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تعد القمة حدثًا تكنولوجيًا رائدًا فى أسيا، ومنصة للاقتصادات الرقمية الأسرع نموا فى العالم.

وتأتى مشاركة د.عمرو طلعت فى فعاليات قمة أسيا تك "Asia Tech Summit" التى تنظمها هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية بسنغافورة تلبية للدعوة الموجهة له من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بدولة سنغافورة.

وشارك طلعت فى عدد من جلسات اليوم الأول لقمة أسيا تك؛ منها جلسة تناولت أهمية الحوسبة الكمية وما تتيحه من إمكانيات وأبرز استخداماتها.

كما حضر طلعت فعاليات جلسة تناولت الابتكار والعوامل المؤثرة فى نجاح الشركات الناشئة العاملة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة فى قارة أسيا؛ حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص نجاح هذه الشركات وكيفية الاستفادة من هذه التجارب.