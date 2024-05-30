الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مش بإيدى حاجة".. رسالة من عصام صاصا لجمهوره بعد حادث الدائرى

عصام صاصا
عصام صاصا

حرص مؤدي المهرجانات عصام صاصا على توجيه رسالة لجمهوره بعد تسببه في وفاة شخص بسيارته خلال الفترة الماضية وإثبات تعاطيه المواد المخدرة.

وشارك "صاصا" منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل أرفقه بتعليق قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا وأنا عامل إزاى وفيا إيه، أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل ومعنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالي ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيرى، وأنا مطلعتش اتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير ومحدش شافني حته بفيديو قولت أي كلمة خالص، لكن أنا عندي شغلي وعندي عقود والتزامات لما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية أنا مش قدها وشرط جزائي".

أضاف: "هنزل شغلي وهشتغل لإني مش بإيدي أي حاجه غير إني أعمل كده أنا عندي أمي وعندي أخويا وعندي مراتي وابني وفرقة فيها أكتر من 35  شخصا في رقبتي أنا شاب لسه ببدأ حياتي ولسه بقول يارب.. مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي انتو متعرفوش عنها حاجه مين اللي هيدفعها أنا طالع اتكلم لأن ما باليد حيلة غير إنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوا مش صح الفلوس والقصور والعربيات كل ده مش صح وحال الناس اللي شاغلين معايا كل دول حالهم واقف بسببي انا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانيه خالص".

وتابع “عارف ومتاكد أن ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني اي حاجه وحشه ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالي وأنا راضي ب كل حاجة ومش هقول غير الحمدلله علي كل شىء والحمدلله واللي ربنا كاتبهولي هشوفوا.. سوا خير أو شر محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها بجد أنا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد.. ربنا كبير وحشتوني أوي يا أحلي جمهور في الدنيا، عصام صاصا".

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