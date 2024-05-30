الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقبال أول حالة ولادة بمستشفى محلة مرحوم التخصصى الجديد بالغربية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

استقبلت مستشفى محلة مرحوم التخصصى التابعة لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، أول مولود فى تاريخ المستشفى

وأجرت عملية الولادة الدكتورة أمل السيد الفوال رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى وعضو الزماله البريطانيه للنساء والتوليد بالمستشفي الانجليزى الملكي بانجلترا أمراض نساء وتوليد -حقن مجهرى -جراحة اورام نساء.
ووجهت الدكتورة أمل الفوال، الشكر لطاقم العمليات والعاملين بالمستشفى والتمريض وذلك تحت رعاية الدكتوره جهاد المشد مدير عام المستشفى  والدكتور  سامح فتحي والدكتور محمد محمد عبد الفتاح وطاقم العاملين  نسرين،  فايزه،  مني، هناء، وأم هاشم.

محافظ الغربية يُشدد على تكثيف حملات الرقابة استعدادا لعيد الاضحى المبارك 

جدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحذيراته من التهاون في الرقابة على الأسواق خلال اجتماعه مساء اليوم مع اللجنة العليا للرقابة على الأسواق اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين، الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين وذلك لمتابعة نتائج الحملات اليومية والتي تقوم بها المحافظة منذ مارس الماضي للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك بقرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لضبط الأسعار،والتاكد من  مدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية مشيرا آلى التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه لجهودهم المبذولة  خلال الحملات اليومية والتي أدّت الى ضبط السوق الي حد كبير.

مستشفى محلة مرحوم التخصصى أول مولود فى تاريخ المستشفى وعضو الزماله البريطانيه للنساء والتوليد محافظ الغربية بعملية الولاده

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير شارع الجمهورية بالسنطة

وكيل "صحة الغربية" يفاجئ مستشفى قطور بالزيارة ويحيل المتغيبين عن عملهم للتحقيق

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

تنسيق الثانوية العامة 2024 بالجيزة.. والأوراق المطلوبة للتقديم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة