استقبال أول حالة ولادة بمستشفى محلة مرحوم التخصصى الجديد بالغربية

استقبلت مستشفى محلة مرحوم التخصصى التابعة لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، أول مولود فى تاريخ المستشفى

وأجرت عملية الولادة الدكتورة أمل السيد الفوال رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى وعضو الزماله البريطانيه للنساء والتوليد بالمستشفي الانجليزى الملكي بانجلترا أمراض نساء وتوليد -حقن مجهرى -جراحة اورام نساء.

ووجهت الدكتورة أمل الفوال، الشكر لطاقم العمليات والعاملين بالمستشفى والتمريض وذلك تحت رعاية الدكتوره جهاد المشد مدير عام المستشفى والدكتور سامح فتحي والدكتور محمد محمد عبد الفتاح وطاقم العاملين نسرين، فايزه، مني، هناء، وأم هاشم.

محافظ الغربية يُشدد على تكثيف حملات الرقابة استعدادا لعيد الاضحى المبارك

جدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحذيراته من التهاون في الرقابة على الأسواق خلال اجتماعه مساء اليوم مع اللجنة العليا للرقابة على الأسواق اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين، الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين وذلك لمتابعة نتائج الحملات اليومية والتي تقوم بها المحافظة منذ مارس الماضي للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك بقرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لضبط الأسعار،والتاكد من مدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية مشيرا آلى التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه لجهودهم المبذولة خلال الحملات اليومية والتي أدّت الى ضبط السوق الي حد كبير.