"المصريين": كلمة الرئيس في قمة بكين عكست استراتيجية العلاقات المصرية الصينية

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي - الصيني الذي انعقد اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين، مؤكدًا أن رسائل الرئيس السيسي تعكس مدى قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والصيني وتمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم.

قال أبو العطا خلال بيان اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي سلطت الضوء على قضايا محورية تتعلق بالسلام والأمن الإقليمي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأمن المائي العربي، وجاءت هذه الرسائل في وقت حساس ودقيق للغاية يتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد استثمارات وشراكات الصين في الشرق الأوسط وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا في جميع المحافل الدولية على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم دون إيجاد حل عادل لها.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن رسائل الرئيس السيسي حملت للعالم أجمع أسمى معاني الإنسانية التي يجب أن يُنظر إليها بعين العدالة التي غابت عن الدول الفاعلة في العالم وبات ذلك واضحًا جليًا للجميع بعد أن غضوا أبصارهم عن المذابح والإبادة الجماعية التي تتم في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا أن جميع الأعراف والمواثيق الدولية والأديان السماوية ترفض وتنبذ ذلك.

وأكد أبو العطا أن الرئيس السيسي وقف في جميع المحافل الدولية يُندد بجرائم الاحتلال ويطالب بالعدالة القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني وسيظل كذلك حتى يحصل أبناء أرض الزيتون على حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، لافتًا إلى أن إشارة الرئيس للأمن المائي العربي بمثابة تأكيد على أن مصر لن تفرط في حقوق شعبها وأمنها القومي الذي أكد الرئيس عليه في عديد من المناسبات الدولية.

واختتم:"رسائل الرئيس أكدت على التزام مصر الكامل بدعم وتعزيز العلاقات العربية - الصينية، ودعت إلى استغلال كافة الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق السلام والازدهار للشعوب العربية والصينية، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساعدته في نيل حريته واستقلاله، فضلًا عن ضرورة التزام كافة الدول الفاعلة بدورها في إلزام الكيان الصهيوني بالانصياع للقانون الدولي.