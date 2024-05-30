تباين أداء بورصات الخليج في نهاية التعاملات

تباين أداء البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفعت أسواق الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في السعودية والكويت.

ففي البحرين، ارتفع المؤشر العام بمقدار 3.23 نقطة في نهاية جلسة اليوم ليصل إلى مستوى 2039.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 12.28 نقطة مسجلا مستوى 814.07 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و24 ألفا و836 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و13 ألفا و470 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.

وفي قطر، ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 40.05 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 9319.10 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 347 مليونا و746 ألفا و193 سهما، بقيمة مليار و430 مليونا و14 ألفا و521.208 ريال، نتيجة تنفيذ 26761 صفقة في جميع القطاعات.

أما في سلطنة عمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" بمقدار بنسبة 0.42% لدى إغلاق تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 4845.73 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و146 ألفًا و476 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 55.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% لينهي الجلسة عند مستوى 3971 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت قيمتها 369 مليون درهم.

كما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 8752 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم.



وعلى النقيض، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11503 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال.

وفي الكويت، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام تعاملات اليوم بمقدار 27.71 نقطة بما نسبته 0.32% مسجلا مستوى 7682.60 نقطة.

وشهدت السوق تداول 386.8 مليون سهم من خلال تنفيذ 21085 صفقة بيع وشراء.