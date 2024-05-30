الأسير الصهيونى يكشف عن تعرضه للتعذيب من قبل الاحتلال الإسرائيلى وسلاح الجو

قال الأسير الصهيوني "إلكسندر توربانوف" المحتجز لدى سرايا القدس، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاح الجو حاولا قتلي مرات عديدة، معرباً عن شكره لسرايا القدس الذين اهتموا به وحافظوا على حياته.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، مطالباً المتظاهرين باستمرار الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادتهم بسلام”.

رسالة الأسير الصهيوني "إلكسندر توربانوف" المحتجز لدى سرايا القدس

وأوضح ان الحكومة الاسرائيلية ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث، إنه سعر رخيص ومفضل لديهم".

اتخاذ إجراءات ضد محاولات رئيس الموساد

وفي سياق متصل، قال مراسل استقصائي في صحيفة هآرتس اليسارية الرائدة في إسرائيل، إن مسؤولين أمنيين كبارًا لم يذكر اسمهم هددوا باتخاذ إجراءات ضده إذا تحدث عن محاولات رئيس الموساد السابق لترهيب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية.

وسط قلق متزايد بشأن نظام الرقابة الإسرائيلي، الذي يفرضه مكتب الرقابة العسكرية وأوامر منع النشر الصادرة عن المحاكم، نشرت صحيفة هآرتس مقالا يوم الأربعاء يتضمن كلمات وأحكاما مشوهة لإظهار حجم التنقيحات.

في مقال نشر يوم الخميس، وصف الصحفي الاستقصائي غور مجيدو كيف منع مسؤولون أمنيون قبل عامين محاولة من قبل الصحيفة للإبلاغ عن جهود رئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، لتهديد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا.

وكان قد تم الكشف عن تفاصيل عملية التأثير على بنسودا هذا الأسبوع من قبل صحيفة الغارديان وشركائها الإعلاميين الإسرائيليين ومجلة +972 ومجلة Local Call.

ووصف مجدو كيف تم استدعاؤه للقاء مسؤولين اثنين وتهديده بعواقب وخيمة بعد أن علموا أنه حاول الاتصال ببنسودا لمناقشة جهود كوهين للتأثير عليها.

وكان مجيدو يحقق فيما كان رئيس الموساد يفعله خلال ثلاث رحلات قام بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ورد أنه طلب فيها مساعدة الرئيس الكونغولي، جوزيف كابيلا، للمساعدة في الجهود المبذولة للضغط على بنسودا.