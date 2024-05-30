قيادي بـ"مستقبل وطن" يكشف أهم رسائل السيسي في المنتدى العربي الصيني

قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى تضمن العديد من الرسائل المحددة والدقيقة.

وأضاف نجيب أن كلمة الرئيس في منتدى التعاون العربى الصيني ركزت على ضرورة دعوة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي مرة أخرى للاضطلاع بمسئولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وإلقاء الضوء على مسألة الأمن المائى وأنه على العالم أن يدرك جيدا بأن الأمن المائي هي قضية وجودية ولن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.



وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن أن خطاب الرئيس جاء في توقيت شديد الحساسية حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق على قطاع غزة، وصل إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية واستهداف النازحين في الخيام بمدينة رفح الفلسطينية وكذلك بمنطقة المواصي التي طالب جيش الاحتلال النازحين باللجوء إليها، وهو ما يعنى أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.



وأكد نجيب أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومي المصرى ودعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن القضية الفلسطينية فى قلب كل مصرى على مر التاريخ.