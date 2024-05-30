مهرجان روتردام يختتم دورته الـ24 بـ"فاصل من اللحظات اللذيذة"

يختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ 24، بعرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى بعيدة عن الكون الخاص بهم، مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة"

انتزع فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” للفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، المركز الثاني في الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المصري، متخطيا فيلم “شقو” للفنان عمرو يوسف، وفقًا لإيرادات يوم أمس الإثنين، مع بقاء “السرب” بطولة أحمد السقا في صدارة الترتيب.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشون معًا حياة تعيسة، ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهم في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهم يعيدون التفكير في علاقتهم التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال وصنّاع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

وحقق “فاصل من اللحظات اللذيذة”، أمس، إيراد وصل إلى 276،280 ألف جنيه، وحل ثانيًا، و“شقو” على إيراد 247،390 جنيه.