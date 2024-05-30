الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ: العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب (حماة الوطن) ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية مهمة.

القمة المصرية الصينية

وقال نصير- في تصريح له اليوم- "إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم وهو حريص على تعزيز العلاقات السياسية مع كل دول العالم بصفة عامة والصين بصفة خاصة لزيادة الاستثمارات والشراكات الدولية، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين".. مؤكدا أن انعقاد القمة المصرية الصينية جاء في توقيت غاية في الأهمية لما يشهده العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تأتي تزامنا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.

المنتدى العربي الصيني

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الصين شي جين بينج يبعث بالعديد من الرسائل للمجتمع الدولي، بأن الشراكة الاستراتيجية تترجم لحل العديد من الخلافات سواء في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط.

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي الصيني، التي دعا فيها جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام؛ للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونوه نصير بأن حزب (حماة الوطن) يعد أول حزب يفتح آفاق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني؛ لتعزيزالتعاون في مجالات متعددة ومن أهمها تجربة الصين العملاقة في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي في ظل اهتمام القيادة السياسية في تفعيل دور الأحزاب السياسية في حل المشكلات الاجتماعية، جنبا إلى جنب، بجوار الدولة المصرية.

يشار إلى أن الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني قد انطلقت، اليوم الخميس، باستضافة من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج- رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري عن الجانب العربي، وانغ يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية. كما شارك في المنتدى وزراء خارجية الدول العربية.

حماة الوطن مجلس الشيوخ الصين لاستثمارات المنتدى العربي الصيني الحزب الشيوعي الصيني

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