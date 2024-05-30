الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل دفاع الشيوخ يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

طارق نصير
طارق نصير

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية مهمة.

أضاف نصير أنه منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وهو حريص على تعزيز العلاقات السياسية مع كل دول العالم بصفة عامة والصين بصفة خاصة لزيادة الاستثمارات والشراكات الدولية، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وأكد نصير أن انعقاد القمة المصرية الصينية جاء في توقيت غاية في الأهمية لما يشهده العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تأتي تزامنًا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.

أشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج يبعث بالعديد من الرسائل للمجمع الدولي، بأن الشراكة الاستراتيجية تترجم لحل العديد من الخلافات سواء في منطقتنا العربية أو الشرق الأوسط.

وأشاد بما أكده السيسي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى العربي الصيني: "والتي دعا فيها جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.. والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأوضح أنه لا سبيل للوصول إلى السلام إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وتابع السيسي: طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأكرر التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي؛ نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي، ولن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

وأكد أن حزب حماة الوطن، أول حزب يفتح آفاق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ومن أهمها تجربة الصين العملاقة في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي في ظل اهتمام القيادة السياسية في تفعيل دور الأحزاب السياسية في حل المشكلات الاجتماعية- جنبا إلى جنب- بجوار الدولة المصرية.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ العلاقات المصرية الصينية شراكة استراتيجية

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