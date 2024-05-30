"مصر للطيران" تعقد لقاءات واجتماعات مكثفة ببورصة السفر الصينى ITB China

مصر للطيران تعقد لقاءات واجتماعات مكثفة ببورصة السفر الصيني ITB China

التقى وفد مصر للطيران كبرى وكلاء السياحة والسفر ومنها Spring Tour و FanmeiAir International Service وكذا ممثلى إدارات عدد من المطارات لبحث سبل التعاون المختلفة، وفتح مجالات عمل متنوعة داخل السوق الصينية على مدار يومين خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China، وذلك فى ختام فعاليات بورصة السفر الصيني ITB China.

وقالت مصر للطيران وشهد الجناح عقد اجتماع مع إدارة متحف شنجهاي لدراسة آليات التنسيق بين الجانبين والمجلس الأعلى للآثار لنقل عدد من الآثار المصرية؛ لعرضها في متحف شنجهاي في شهر يوليو القادم.

قرعة علنية داخل جناح مصر للطيران للفوز بتذكرتي

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وشركة GZL International Travel Service التي تعد من أكبر وكلاء السياحة والسفر فى الصين.

وتم إجراء قرعة علنية داخل جناح مصر للطيران للفوز بتذكرتي سفر ونماذج طائرات، التي لاقت إقبالا كبيرا من زوار الجناح.

تسير في ثالث أيام الجسر الجوي 17 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

علي الجانب الآخر انطلق الجسر الجوي لمصر للطيران في ثالث أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير مصرللطيران الناقل الوطني غدًا الجمعة الموافق 31 مايو 2024 إلى الأراضي المقدسة 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة - جدة 11 رحلات القاهرة- المدينة المنورة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري.

كما مصرللطيران الناقل الوطني الخميس الموافق 30 مايو 2024 إلى الأراضي المقدسة 13 رحلة جوية؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع:

4 رحلات القاهرة - جدة

9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة