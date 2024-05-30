الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يواصل نسف المبانى فى محيط الكلية الجامعية بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال يواصل نسف المباني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم جيش الاحتلال 

كان قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن شبكة الاتصالات والإنترنت انقطعت في جميع أنحاء مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عددًا من الشهداء الفلسطينيين سقطوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

إعلام فلسطيني جيش الاحتلال نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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