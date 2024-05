أسامة ربيع: نحرص على تعزيز قدرات "الترسانات" ضمن استراتيجية تنمية الأصول

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، حرص الهيئة على تعزيز قدرات وإمكانات "الترسانات" التابعة لها ضمن استراتيجية الهيئة الطموحة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الأصول التابعة لها، مشيرا إلى ما تحظى به ترسانة بورسعيد البحرية من فرص واعدة للنجاح في ضوء ما تمتلكه من مقومات مادية وبشرية وفنية، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.

تعزيز قدرات الترسانات

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة القناة، اليوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي لشركة M&Y للخدمات البحرية المهندس مجدي عبدالفتاح الشرقاوي، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش عقد الاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس والشركة لتطوير منظومة الإصلاحات الخارجية بترسانة بورسعيد البحرية، وذلك بمقر الهيئة بالمحافظة.

وذكرت الهيئة- في بيان صادر اليوم- أن الاتفاق يهدف إلى التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل المرتبطة بمنظومة الإصلاح الخارجية لترسانة بورسعيد البحرية، علاوة على التعاقد على تقديم شركة "M&Y" للخدمات البحرية حزمة من الخدمات الاستشارية وخدمات التسويق الخارجي والترويج لإمكانات وقدرات الإصلاح الخارجي بترسانة بورسعيد البحرية من خلال ما تمتلكه من أحواض عائمة وأرصفة مجهزة لأعمال الصيانة والإصلاح.

إصلاح وصيانة السفن

وأوضح رئيس الهيئة أن الاتفاق مع شركة "M&Y" للخدمات البحرية يتضمن خطوات جادة لجذب عمليات إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية على الأحواض العائمة بالترسانة التي تتنوع حمولتها من 5 آلاف طن حتي 35 ألف طن، وهي حمولة الحوض العائم الجديد "فخر القناة".

من جانبه، أشاد "الشرقاوي" بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير الترسانات التابعة لها، معربا عن تطلعه بالتعاون المشترك لفتح آفاق جديدة للترويج لإمكانات وقدرات الترسانة وما تشهده من طفرة كبيرة على كل الأصعدة.

يذكر أن وقع الاتفاقية كل من: مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس المهندس عبدالخالق عوض الله، والرئيس التنفيذي لشركة "M&Y" للخدمات البحرية المهندس مجدي عبدالفتاح الشرقاوي، حيث تعتبر شركة "M&Y" للخدمات البحرية هي شركة بحرينية متخصصة في مجال تقديم الخدمات التسويقية والترويجية المتعلقة بإصلاح وصيانة السفن، ومن المقرر أن تمثل شركة "M&Y" هيئة قناة السويس بمعرض "Posidonia 2024" للشحن الدولي الذي يقام باليونان في الفترة من 3/6/2024 حتى 7/6/2024 ويمثل معرض "Posidonia 2024" واحدًا من أكبر التجمعات العالمية للشركات العاملة في المجال البحري الذي تشارك فيه ترسانات البناء والإصلاح والموانئ وهيئات الاشراف وشركات الشحن والنقل وشركات تصنيع وتوريد المعدات البحرية وسماسرة وملاك ووكلاء السفن.