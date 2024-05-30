الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار السردية الإسرائيلية حول الديمقراطية بعد عمليات 7 أكتوبر.. باحث يوضح

محمد فوزي باحث بالمركز
محمد فوزي باحث بالمركز المصري

قال محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر، إن إسرائيل عملت على مدار سنوات على الترويج لسردية كانت تتناقلها العديد من الدول الغربية، مفادها أن إسرائيل هي واحة الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف فوزي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الجارية على قطاع غزة وحتى قبل السابع من أكتوبر وثبت أن هذا الادعاء كان أكذوبة كبرى سواء من خلال المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي الإسرائيلي أو من خلال السياسات التي استهدفت الحد من صلاحيات السلطة القضائية لجهة تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار ما عرف به الإصلاحات القضائية، أو تجاه تعامل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي مع الداخل الإسرائيلي والرأي العام بشكل عام.

وأوضح أنه في الأشهر والسنوات الأخيرة جاءت كل هذه المتغيرات لتثبت أن هذه السردية كانت أكذوبة كبرى، مشيرًا إلى أن الاعتراض على نهج نتنياهو وحكومته متزايدة، لا سيما منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش إسرائيل الشرق الأوسط أكذوبة قطاع غزة السابع من أكتوبر

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