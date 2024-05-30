الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 بالجيزة.. والأوراق المطلوبة للتقديم

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

بعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة 2024، اليوم الخميس، ازداد البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 بالجيزة عبر محرك البحث جوجل، حيث بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة العمل على تحديد درجة القبول في الصف الأول الثانوي بناء على الكثافة المتاحة بالفصول والمجموع التكراري للطلاب.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

كما أعلنت محافظة الجيزة، اليوم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بيان رسمي لها أن نسبة النجاح في الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 بلغت 87.05%، وبالمقارنة بالعام الماضي، نجد أن نسبة النجاح العامة ارتفعت بأقل قليلا من 2%، حيث كانت في السنة الماضية 85.17%، وتقدم لأداء الامتحانات هذا العام 190 ألفا و977 طالبا وطالبة، نجح منهم 165 ألفا و86 طالبا وطالبة.

موعد إعلان تنسيق الثانويه العامه بالجيزة 2024

ومن المقرر أن تعلن محافظة الجيزة التنسيق الرسمي للقبول بالثانوية العامة 2024، خلال الفترة المقبلة التي   تتراوح بين أسبوع و اسبوعين من ظهور النتيجة، مع إمكانية النزول بدرجات القبول في مراحل لاحقة.

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تنسيق الثانويه العامه العام الدراسي الماضي 2023 /2024

وفي تنسيق الثانويه العامه العام الدراسي الماضي 2023 /2024 تم  تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام من 225 درجة إلى 220 درجة، والحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات من 175 درجة، بينما الثانوي العام الخاص عربي والمنازل من 140 درجة، وذلك استجابة رغبة أولياء الأمور.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي بالمحافظات
 

1- أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

2- أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4 في 6.

5- ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة.

6- البطاقة الصحية للطالب.

7- ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

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