الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إذاعة الجيش الصهيونى: إسرائيل لا تعارض فتح معبر رفح، لكنها تعارض نقل مسئوليته لحماس

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي أن إسرائيل لا تعارض فتح معبر رفح، لكنها لن توافق على نقل مسئوليته إلى حماس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الكيان الصهيوني بقطاع غزة 

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بمقتل الإسرائيليين في عملية الدهس التي جرت في مساء يوم الأربعاء في نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت الوكالة عن الجيش الإسرائيلي "مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية"، كما أعلن عن أن عملية الدهس عند حاجز عورتا شرقي نابلس استهدفت جنديين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن العملية نُفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، لافتة إلى أن منفذها هاجم جنود الجيش بمركبته وأسقط اثنين منهم، ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز.

وقال طاقم طبي إسرائيلي وصل إلى مكان عملية الدهس: "لقد قيل لنا في مكان الحادث إن اثنين من المارة قد دُهسا ونتيجة لذلك أصيبا بجروح حرجة وخطيرة".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الأربعاء أن عملية الدهس التي جرت في نابلس وأسفرت عن إصابة شخصين امتدادا لحالة الغضب والمقاومة المتصاعدين في الضفة الغربية.

إذاعة الجيش الصهيوني القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

الأكثر قراءة

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة