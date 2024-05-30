الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

مدارس التمريض - صورة
مدارس التمريض - صورة ارشيفية

يتابع العديد من الطلاب وأولياء الأمور عمليات البحث لمعرفة المجموع اللازم للالتحاق بكليات ومعاهد التمريض وذلك لرغبتهم في الالتحاق بكلية التمريض، خاصة وأن الطلاب يمكنهم العمل مباشرا بعد دراسة تستمر لمدة ثلاث سنوات في المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة أو الاستثمارية، لذلك يرغب الكثير في الالتحاق بكليات التمريض بسبب هذه الميزة التي لا توجد في الكثير من الكليات.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التوقعات أو التفاصيل الخاصة كذلك التوقعات المقرر أن يتم الإعلان عنها لكليات التمريض 2024 لمحافظة الجيزة بعد إعلان نتيجة النجاح والحصول على الشهادة الإعدادية.

شروط التقديم في التمريض العادي بعد الإعدادية 2024

كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم  من قبل عن أهم شروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين للتقدم لكليات التمريض العادي وتضمنت الشروط الآتية:

أولاً: لابد أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية ويقيم بمصر.

ثانياً: لابد ان يقوم باجتياز كافة الاختبارات البدنية والنفسية والتحريرية.

ثالثاً: لابد اجتياز اختبارات هيئة التمريض والكشف الطبي.

رابعاً: لابد للمتقدم ألا يتجاوز عمرة  الثامنة عشر بحلول شهر أكتوبر المقبل.

توقعات تنسيق التمريض العادي 2024 محافظة القاهرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

تنسيق التمريض 2024 لمحافظة الجيزة
 

أعلنت وزارة التربية والتعليم ان التنسيق ينقسم كل عام   إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الاولي ان يبدأ المجموع من  270 درجة، أما المرحلة الثانية يبدأ المجموع من 269 درجة.

وأعلنت الوزارة أيضاً ان فتح باب التقديم لكليات التمريض بالجيزة يتم بالمرحلة الثالثة إذ كان هناك أماكن شاغرة للطلاب والطالبات للتقديم.

وبحسب التوقعات التي توقعها الخبراء والمتخصصين أن كلية التمريض العادي بالدرجات بمحافظة الجيزة على أن تبدأ لتنسيق مدارس التمريض العادي القاهرة 220 درجة.

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