الخارجية البريطانية: نحتاج إلى سلطة فلسطينية فعّالة من أجل سلام دائم

قال وزير خارجية بريطانيا، نحتاج إلى سلطة فلسطينية فعالة من أجل سلام دائم ونشعر بقلق بالغ من مقترحات إسرائيل لفرض قيود على أموال الفلسطينيين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

جرائم الحرب الصهيونية على غزة

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 3657 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، 1843 منهم خلال العملية البرية في غزة.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، صرح أمس، بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ألوية كان قد قيل سابقًا إنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

وتابعت: "سبقها إعلان جيش الاحتلال مقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".