أستاذ علوم سياسية: التوافق المصرى الصينى يظهر فى العديد من المجالات

قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وتستطيع أن تترجم هذه القوة في صورة ضغوطات لتسوية بؤر التوتر، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الصين لديها رؤية استشرافية واقتصادية من خلال مبادرة "الجزام والطريق" التي يشارك بها العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر.

ولفت إلى أن التوافق المصري- الصيني يظهر في العديد من المجالات من خلال وضع خطة لتعزيز الشراكة بين مصر من 2024 إلى 2028، وأيضا التوافق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة حقن دماء الفلسطينيين، ووقف هذا العدوان.