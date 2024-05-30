الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: التوافق المصرى الصينى يظهر فى العديد من المجالات

حسن سلامة أستاذ العلوم
حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وتستطيع أن تترجم هذه القوة في صورة ضغوطات لتسوية بؤر التوتر، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الصين لديها رؤية استشرافية واقتصادية من خلال مبادرة "الجزام والطريق" التي يشارك بها العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر.

ولفت إلى أن التوافق المصري- الصيني يظهر في العديد من المجالات من خلال وضع خطة لتعزيز الشراكة بين مصر من 2024 إلى 2028، وأيضا التوافق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة حقن دماء الفلسطينيين، ووقف هذا العدوان.

الصين مصر غزة

مواد متعلقة

المجلس المصري للشؤون الخارجية: الصين ترى مصر دولة عربية رائدة ومؤثرة

كاتب صحفى: زيارة الرئيس السيسى بكين تُؤكد نجاح بناء علاقة قوية بالجانب الصينى

خبير اقتصادى: العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود

مدبولى: الحكومة نجحت فى تحقيق التوازن السعرى للوقود عام 2021

الرئيس السيسى يزور النصب التذكارى للجندى المجهول ببكين

مدبولى: نوجه الدعوة للحوار الوطنى لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى

مدبولى: طرحنا دعمًا نقديًا بدلًا من العينى لحل أزمة الكهرباء

"إكسترا نيوز": دخول 155 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم اليوم

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة