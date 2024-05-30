الشوط الأول.. ميدو جابر يتقدم للمصري على جمهورية شبين بكأس مصر

تقدم فريق المصري البورسعيدي على ضيفه جمهورية شبين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بهدف دون رد.

ودخل المصري البورسعيدي اللقاء معتمدًا على أسلوب الضغط على خصمه لحرمانه من الخروج بالكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للقاء، كما قدم لاعبوه أداءً هجوميًا قويًا وأظهروا الرغبة في تسجيل هدف مبكر خوفًا من مفاجآت الكأس.

بينما حاول لاعبو جمهورية شبين امتصاص هجوم المصري والعمل على تنفيذ هجمة مرتدة مباغتة وتسجيل هدف عكس سير اللقاء.

وأهدر لاعبو المصري أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من فرصة.

وسدد ميدو جابر هدف التقدم لفريق المصري في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وسجل فريق جمهورية شبين هدف التعادل في الدقيقة 40 بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة بكرة عرضية ناحية أحمد الشامي، مهاجم الفريق الذي راوغ حارس المصري ومرر الكرة لزميله محمد ناجي جدو وسددها مباشرة في المرمى ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وانطلق أحمد الشامي، لاعب فريق جمهورية شبين، في الدقيقة 42 ومرر الكرة لزميله محمد ناجي جدو داخل منطقة جزاء المصري وسدد الكرة في جسد المدافع ثم ارتدت له وسددها أعلى المرمى.

وسدد حمودي شتا، كرة قوية ناحية مرمى المصري في الدقيقة التالية وتصدى لها الحارس محمود جاد وارتطمت بجسد مدافع المصري وكادت أن تسكن الشباك ولكن المدافع أبعد الكرة.

تشكيل المصري لمباراة جمهورية شبين بكأس مصر

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد

خط الوسط: محمود حماده، عمرو موسى، فخر الدين بن يوسف، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، امادو باه، يوسف الجوهري، اسلام عطية، ايزي ايمكا، سمير فكري، احمد اشرف.

يدير اللقاء كل من عبد الحكيم ناصر حكما للساحه ومعه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعا.

