الخميس 30 مايو 2024
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خالد الجندي يعلق على جرائم "سفاح التجمع": ما حدث لغياب الرقابة المجتمعية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على جرائم "سفاح التجمع"، مؤكدا أنه يهتم في مثل هذه القضايا بأمر لا غنى عنه وهو تقديم النصح واستخراج الدرس المستفاد من أمثال هذه الكارثة.

وقال خلال برنامجه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه يرى أن أي جريمة ما يحد من تأثيها الرقابة المجتمعية، وأن الناس تكترث لما تراه من تصرفات مريبة لأنه من الوارد أن يكون خلفها جريمة مثل ما رأينا.

وتابع: "مينفعش الناس تقول خليك في حالك، لابد أن نهتم في حالة ملاحظة التصرفات المريبة مثل دخول المنزل في أوقات متأخرة لأن الخطر سيعم على الجميع".

ومن جانبه أضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الشرع حثنا على الرقابة الذاتية والمجتمعية، فنجد أن الرقابة المجتمعية، أكد عليها نبي الله محمد في حديث أنه قال: (لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنهوُنَّ عنِ المنكرِ أو ليوشِكَنَّ اللَّهُ أن يبعثَ عليكُم عقابًا منهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ).

ودعا عبدالمعز، إلى التكاتف معا، لأننا داخل سفينة واحدة وإن حاول أحدهم خرق هذه السفينة وتركه الناس، فسيغرق الجميع، ومن هنا تأتي أهمية الرقابة المجتمعية.

واستطرد الشيخ رمضان عفيفي دكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة الأزهر، أن الدرس المستفاد من واقعة "سفاح التجمع" عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي فيما يضر الفرد والمجتمع.

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي سفاح التجمع جرائم سفاح التجمع

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