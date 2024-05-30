الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعداداية بمحافظة القاهرة

طلاب الشهادة الإعداداية
طلاب الشهادة الإعداداية

أعلنت محافظة القاهرة عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى العاصمة.

وينشر "الدستور"، في السطور التالية كشوف بأسماء الطلبة الأوائل بالقاهرة الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم ٤٧٠ طالب وطالبة.


أوائل الطلبة بمحافظة القاهرة 

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح  ٨٤.٧ %

 

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.


كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦  %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.


وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %  ، تليها إدارة  شبرا  التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.


وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.


خطوات التظلم على الشهادة الإعدادية بالقاهرة  

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية..

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.


وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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