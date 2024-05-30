الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: الإعلام الإسرائيلى يعمل على تضليل العالم الخارجى بحقيقة ما يحدث فى غزة

أحمد صفدي الكاتب
أحمد صفدي الكاتب والمحلل السياسي

قال أحمد صفدي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الاحتلال الصهيوني يكذب بصورة متكررة في وزن الصواريخ التي يتم قذفها على المباني السكنية المدنية الفلسطينية، وبالتالي الإعلام الإسرائيلي يعمل على تضليل العالم الخارجي بحقيقة ما يحدث في غزة.

الحرب على قطاع غزة 

أكد أحمد صفدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجرائم الصهيونية في قطاع غزة تم توثيقها قانونيًا وإعلاميًا، وبالتالي إسرائيل لن تهرب كثيرًا من العقاب العالمي المرتقب لها.

وأضاف في حديثه، أن الجيش الصهيوني يتكبد الكثير من الخسائر المادية والبشرية؛ بسبب استمرار الحرب في غزة حتى اليوم.

وأشار إلى أنه يوجد الكثير من الضغوط الداخلية على الإدارة الإسرائيلية الحالية، وبالتالي نتنياهو في مأزق شديد الآن.

الصحة الفلسطينية 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 53 شهيدًا و357 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والجهات المعنية فتح معابر قطاع غزة؛ لتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج.

أحمد صفدي محلل سياسي الاحتلال الصهيونى القاهرة الإخبارية الحرب على قطاع غزة

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