اليوم.. ياسمين رئيس تحتفل بحفل زفافها فى القلعة (صور)

تحتفل الفنانة ياسمين رئيس، مساء اليوم، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وذلك بعد انفصالها عن المخرج هادي الباجوري بمنطقة القلعة.

وتصدرت ياسمين رئيس محركات "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الزيجة السريعة التي كانت سرية حتي احتفالها بليلة الحنة الخميس الماضي.

حضر حنة ياسمين رئيس الكثير من صديقاتها الفنانات من الوسط الفني، من بينهن صبا مبارك، ونجلاء بدر، ودينا الشربيني، وغيرهن من الفنانات.

أحدث أعمال الفنانة ياسمين رئيس

فى سياق آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم وتشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أولى تجاربها الإخراجية.