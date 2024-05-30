مارينا المصري: قادة الرأي العام في إسرائيل ينتفضون ضد سياسات نتنياهو

قالت الإعلامية مارينا المصري، إن هناك انتقادات متتالية تواجهها حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانب الكتاب وقادة الرأي العام في الداخل بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة في غزة والإصرار على مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية في ظل نداءات دولية التي تطالب نتنياهو بالتراجع للتواصل لحل للأزمة التي أثرت بشكل كبير على الشارع الاسرائيلي على كافة المستويات.

وأضافت المصري، اليوم الخميس، خلال تقديمها برنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية يوجه النظام الإسرائيلي مشكلة خطيرة تتعلق بضعف القبضة الأمنية لرئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي على قواته في وقت يشهد صمتًا تامًا لنتنياهو على أوضاع مضطربة داخل الجيش الإسرائيلي ليؤدي ذلك لاستمرار تفاقم الأوضاع.

حكومة نتنياهو بالقيادة بائسة

وأوضحت، أن "يسرائيل هيوم" وصفت حكومة نتنياهو بالقيادة غير المسؤولة والبائسة معتبرة أن التهديد الرئيسي الذي يواجه إسرائيل خلال الظرف الراهن لا يتعلق بالتحديات الخارجية سواء إقليمية أو دولية بقدر ما يكمن في الداخل تمامًا كما كان يحدث على مدار تاريخها.

وتابعت: "في تحليل أعده كاتب إسرائيلي وعضو الكنسيت السابق تحت عنوان "هل تريد الفوز الكامل" اعتبر الكاتب إسرائيل بعيدة كل البعد عن النصر الاستراتيجي في حرب غزة أو في العملية العسكرية في رفح، مشددا على أنه منذ تأسيس إسرائيل لم تضعف قبضتها على الجزء الخلفي في البلاد كما حدث خلال الأشهر الأخيرة كما ضعفت السيطرة الفعالة أيضا في الكثير من الأراضي وفي المناطق القريبة من الحدود اللبنانية على حد وصفهم".

وأكدت أنه وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن الاتهمات التي تواجهها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية والتهديد بإصدار أمر تسليم بشأن قادة الجيش والحكومة تكشف عن ضعف لرؤيتهم الاسراتيجية وهو ما ستكون له انعكسات وخيمة لن تمر مرور الكرام.

وأشارت إلى أن هذا الرفض القاطع من جانب الكتاب وقادة رأي العام في إسرائيل يكشف عن مدى الغليان الداخلي والانقسامات في إسرائيل غير المسبوقة في تاريخها بسبب مجيئ الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل.