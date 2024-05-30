الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير شارع الجمهورية بالسنطة

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب يشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية؛ لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار الأعمال في فرد وتشغيل طبقة السن بشارع الجمهورية بالسنطة، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١.١ كيلو وعرض ١٠ أمتار.

محافظ الغربية السنطة الغربية شارع الجمهوريه رصف تطوير الطرق

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