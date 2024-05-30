محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير شارع الجمهورية بالسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب يشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية؛ لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار الأعمال في فرد وتشغيل طبقة السن بشارع الجمهورية بالسنطة، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١.١ كيلو وعرض ١٠ أمتار.