كاتب صحفى: زيارة الرئيس السيسى بكين تُؤكد نجاح بناء علاقة قوية بالجانب الصينى

أكد الكاتب الصحفي، محمود بسيوني، أن الرئيس السيسي استطاع خلال الـ10 سنوات السابقة أن يصنع علاقات قوية بالجانب الصيني، في استخدامها في حل أزمات المنطقة.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن زيارة الرئيس السيسي بكين، تُؤكد نجاح الدولة في بناء علاقة قوية بالجانب الصيني، لما يمثله من ثقل عالمي الآن، لا سيما عن الرغبة في إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول على نظام عالمي جديد، يقوم على العدالة، وإتاحة الفرص للدول النامية.

وأوضح أن كلمة الرئيس في منتدى التعاون العربي الصيني، أشارت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والانتباه إلى مخططات التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، والبحث عن علاج لجذور هذه الأزمة.

كما أنه أشار إلى فكرة الأمن المائي، وأن مصر لن تتوانى عن أمنها المائي تجاه ما يقوم به الجانب الإثيوبي من مخالفة للقانون الدولي.