وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ841 قرية ضمن "حياة كريمة"

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسّعًا مع شركات توصيل الغاز للمنازل التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالى الحالى 2024 /2023.

توصيل الغاز لقرى حياة كريمة

خلال الاجتماع، أكد الملا أهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يحققه من خدمة حضارية للمواطن، مقارنة باستخدام أسطونات البوتاجاز، وكذلك لتقليل كمية استيراد البوتاجاز وتخفيف الضغط على موازنة الدولة.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وجه الملا باستمرار انتظام أعمال مد شبكات خطوط الغاز للقرى ضمن المبادرة، حيث جار العمل بالشبكات الخارجية والداخلية إلى 721 قرية من قرى المبادرة، وتم الانتهاء من العمل بنحو 535 قرية (485 قرية منها قد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي) وجار استكمال باقي القرى، إضافة إلى 120 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية فقط المغذية لها (تم الانتهاء من 72 قرية منها) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ نحو 27 ألف كيلو مترا، بما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيه 2024 (40 عاما).

حضر الاجتماع يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات غاز مصر وتاون جاس ومودرن جاس وطاقة جاس واوفر سيز جاس وغاز الفيوم.

على جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا؛ لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود .

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المحطات التى تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها على الخدمة أمام الجمهور والمحطات الجاري تنفيذها لدخولها على الخدمة تباعاً، كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي مقارنة باستخدام الوقود السائل.

حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.