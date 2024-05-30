الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أنشيلوتي" يعلن قائمة ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في العاشرة مساءً على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وشهدت القائمة انضمام الحارس الأوكراني أندري لونين، على الرغم من تقلص فرص سفره مع الفريق واحتمالية لحاقه بالبعثة إما غدًا الجمعة أو صباح يوم المباراة بسبب إصابته بمرض الإنفلونزا، وكذلك تواجد لاعب الوسط أوريلين تشواميني رغم إعلان أنشيلوتي غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفخال، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، فران جارسيا".

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، براهيم دياز.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية للبطولة بعد عبوره فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي، بينما عبر بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان الفرنسي لهذا الدور.

ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، بينما يشارك بروسيا دورتموند للمرة الثالثة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب وتعزيز تواجده في صدارة الفائزين باللقب بالوصول لـ15 لقبًا، فيما يأمل فريق بروسيا دورتموند في مواصلة مفاجآته بالبطولة وحصد اللقب الأوروبي الثاني له في تاريخه بعدما حققه لأول مرة في موسم 1996-1997، وتلاها خسارته للمباراة النهائية أمام مواطنه بايرن ميونخ في موسم 2012-2013.

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