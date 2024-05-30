الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها "سينما الألغاز".. أبرز موضوعات العدد الجديد من مجلة "أبيض وأسود"

مجلة أبيض وأسود
مجلة أبيض وأسود

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الجديد لمجلة "أبيض وأسود" الفصلية السينمائية العدد رقم "60"، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024.

 المخرج ديفيد لين محور عدد أبيض وأسود الجديد

تضمن العدد الجديد لمجلة أبيض وأسود ملفا رئيسا عن السير "ديفيد لين" المخرج الأيقوني بقلم د. سهير عبد الظاهر، احتوى على مجموعة من الموضوعات عن أهم أفلامه مثل "لورانس العرب" بقلم د. أسامة فهمي، "جسر على نهر كواي.. ملحمة ديفيد لين الفاصلة" بقلم هند جعفر، "دكتور زيفاجو...حيوات أناس مزقتهم الحرب فباتت ناقصة ليصنع منها "لين" فيلمًا متكاملًا"، "فيلم ممر إلى الهند  بين واقعية الحدث الدرامي وجمالية المنظر" بقلم الناقدة د. داليا همام.  

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الخصوصية الثقافية للحضارة العربية.. طرح العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"

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صدور العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة" لـ"قصور الثقافة"

 

مقالات متنوعة عن السينما

كما يتضمن العدد الجديد لمجلة أبض وأسود مقالات متنوعة منها: "ترجمة مقال السينما التجريبية - بقلم محمد أحمد حسن، النوع الفيلمي والمجتمع بقلم  باري كيث غرانت ترجمة سارة أبوريا، "الواقعية الاجتماعية في السينما البريطانية"، "سينما الألغاز"، "عن باربي"، وتغطية صحفية لمهرجان الإسماعيلية لعام 2024 بالإضافة إلى مقال "النقد السينمائي" وغيرها من المقالات التي تلقي الضوء على السينما العالمية والمحلية.

عن مجلة أبيض وأسود

ومجلة "أبيض وأسود" تصدر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، رئيس التحرير د. نادر رفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي، المدير الإداري رشا إبراهيم، تصحيح لغوي ياسمين مجدي، مدير التحرير الفني وتصميم الغلاف والجرافيك جيهان عادل.

أبيض واسود مجلة أبيض وأسود المخرج العالمي ديفيد لين لورانس العرب فيلم ممر إلي الهند

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