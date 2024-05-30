قريبًا.. حركة تغييرات فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام (خاص)

كشفت مصادر مطلعة عن حركة تغييرات بمجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بداءً من الشهر المقبل.

قالت مصادر، لـ"الدستور" إن هناك قائمة ترشيحات لدى الجهات الرقابية تتعلق بالشخصيات وكوادر من القطاع الخاص مرشحة لتولي عضويات مجالس إدارة الشركات، إضافة إلى تغيير في مناصب بعض الرؤساء التنفيذيين في شركات قطاع الأعمال، موضحة أن هذه التغييرات تأتي في إطار إصلاح المنظومة الإدارية في هذه الشركات.

وأكدت أن الأعضاء المرشحين لتولي هذه المناصب اجتمعوا مع رؤساء القوابض، وتم الحصول منهم على الأوراق المطلوبة لاعتماده وتبقي فقط موافقة الجهات الرقابية التي تقوم بعمل بحث وتحرّي، لإبداء الموافقة النهائية عن قائمة المرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن حركة التغييرات ستكون بمجالس إدارات هذه الشركات بصورة تدريجية لضخ دماء جديدة للقطاع الإداري في مجالس هذه الإدارات.

ولتعزيز التعاون مع القطاع الخاص فإن المرشحين لهذه المناصب من القطاع الخاص يأتي في إطار نقل رؤية هذا القطاع الحيوي لإدارة الشركات الحكومية، ما يسهم في زيادة حجم الإيرادات وتنمية الموارد المالية ومضاعفة حجم الاستثمارات في مشروعات وشركات قطاع الأعمال، لافتة إلى أن هناك بعض رؤساء الشركات التي تسهم فيها قطاع الأعمال العام بنسبة الأغلبية التى تم تغيير رؤسائها خلال الأسبوع الماضي.