في أجواء هندية.. منة شلبي في كواليس تصوير فيلم "الكونداليني"

يواصل صناع فيلم “الكونداليني” تحضيرات العمل الذي تخوض بطولته الفنانة منة شلبي والفنان ظافر العابدين في أول تعاون لهما معًا، على أن يعرض خلال موسم رأس السنة المقبل.

التفاصيل الكامل لفيلم "الكونداليني" بطولة منة شلبي

ويجري مخرج العمل محمد سلامة، جلسات عمل مكثفة مع صناع الفيلم، لترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقدات معهم بشكل رسمي، للإعلان عن القائمة الكاملة لصناع العمل خلال أيام قليلة، كما يعكف على وضع خطة زمنية وكانية لانطلاق التصوير الذي استقر عليه في نهاية شهر يوليو المقبل، في مناطق متفرقة بدولة الهند.

واختار صناع الفيلم التصوير في الهند ليناسب الأجواء الهندية التي تحمل اسم العمل معناه، حيث تعني كلمة “كونداليني” بالهندية أو الهندوسية شكل من أشكال الطاقة الأنثوية الإلهية عند شاكرا مولادارا، ومفهوم مهم في شيفا تانترا “إله هندي”، هذه الطاقة يعتقد أنها تؤدي إلى التحرر الروحي.

الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم، للكاتبة ميرنا الهلباوي، والتي كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو جمعها بالمخرج محمد سلامة من تحضيرات الفيلم، وعلقت: “قابلت محمد سلامة مخرج فيلم كونداليني وخلاص بدأ يحضر للتصوير، وقالي كل الأسرار اللي طلب مني عدم إخبار أحد بها، بس اللي متأكدة منه 100% إن الفيلم ده سلامة هينفذه بشكل خطير، ويبقى من أحلى الأفلام إن شاء الله”.

أخر أعمال منة شلبي الفنية

من جهة أخرى، انتهت منة شلبي خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم “الهوى سلطان” الذي تقوم خلاله بدور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد داود، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرى، وتقدم منة شلبى خلاله شخصية موظفة في إحدى المصالح الحكومية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، إذ تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

كما تشارك منة شلبي في بطولة فيلم “فرقة الموت” أمام الفنان أحمد عز، والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، آسر ياسين، عصام عمر، رشدى الشامى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تـأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.