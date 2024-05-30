الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ظهور النتيجة.. توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الستار عن نتئجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والجيزة و المحافظات الأخرى، وتزامنا مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية يزداد بحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الامتحانات التي أداها طلاب الصف الثالث الإعدادي.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وتزامنا مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية يزداد بحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية توزيع درجات الامتحانات التي قام بتأديتها طلاب الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

وحسب ما أوضحت سابقا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لجميع المواد لا يختلف عن العام الماضي، ولكنه سوف يختلف فيما بين المواد وبعضها البعض، وعلى جميع المدارس في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية أن تعمل بنفس توزيعة الدرجات التي أقرتها الوزارة.

مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

ويستعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي في جميع المواد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024 والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:

  • المجموع الكلي: يكون من 280 درجة.
  • درجة النجاح: تكون من 140 درجة.

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

وحسب ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي في جميع المواد للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 :

مادة الدراسات الاجتماعية: 
المجموع يكون من 40 درجة على أن تكون درجة النجاح من 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 
المجموع يكون  من 60 درجة على أن تكون درجة النجاح من 30 درجة.

مادة العلوم: 
المجموع يكون من 40 درجة على أن تكون درجة النجاح من 20 درجة.

مادة اللغة العربية:
المجموع يكون  من 80 درجة على أن تكون درجة النجاح من  40 درجة.

مادة الرياضيات: 
المجموع يكون من 60 درجة على أن تكون درجة النجاح من 30 درجة.

وبهذا اقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درجة النجاح للطلاب من النصف ومن يقل عن ذلك يعتبر من الطلاب الراسبين.

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