الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بالحبس سنة

حسين الشحات
حسين الشحات

تنشر" الدستور" نص الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة  3 سنوات، وتعويض مدني 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

نص الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات

وجاء منطوق الحكم الصادر ضد حسين الشحات كالتالي:

حكمت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بحبس حسين الشحات لمدة سنة وحرمانة من صلاحيتة لعضوية مجلس إدارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمت حسين الشحات بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، والزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

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وكانت النيابة العامة أحالت، في وقت سابق، لاعب نادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

بداية أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

بداية الأزمة بين الشحات والشيبي كانت خلال مباراة الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة، وذلك عندما صفع حسين الشحات، الشيبي على وجهه، بحجة أن الأخير تعمد إهانته خلال أحداث المباراة.

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