جوتيريش: نحتاج لتعاون دولي وإقليمي أكبر لإنقاذ الأوضاع في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أننا بحاجة إلى التعاون الدولي والإقليمي أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الغارات الجوية التي ضربت خياما تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معربًا عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.وأضاف: "لا يوجد مكان آمن فى غزة.. هذا الرعب يجب أن يتوقف".