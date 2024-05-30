الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال: إصابة 3657 ضابطًا وجنديًا منذ بداية حرب غزة

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 3657 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ بداية الحرب، 1843 منهم خلال العملية البرية في غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، صرح أمس، بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ألوية كان قد قيل سابقًا إنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

وتابعت: "سبقها إعلان جيش الاحتلال مقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".

عاجل إكسترا نيوز في نبأ عاجل

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة